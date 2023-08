“Mi papá no sabía de los dineros del ‘Hombre Marlboro’ ni de Gabriel Hilsaca”

El exfuncionario también es mencionado en uno de los audios revelados por Day. En ellos se le escucha decir a Nicolás que este habilitó diez cupos (contratos) en el ministerio que tenía a su cargo y le pide a su entonces esposa que consiga candidatos cercanos y que él le entregará algunos a su familia.

Sin embargo, dijo que todo se trató de una mentira para poder conseguir el número de una amiga de Daysuris. "Hay personas que aparecen ahí, pero realmente no han tenido ninguna participación. Una de esas personas es Prada. Te quiero decir, y va a sonar feo y van a decir “Nicolás es un hp”, pero es la verdad. Yo le inventé a Daysuris que me habían dado unos cupos para que ella me pasara una hoja de vida de una abogada que era amiga suya. Para tener el contacto de ella. Esa es la realidad", expresó.

El asambleísta también tiró dardos a su papá del que dijo: “Yo sí sentí que él me dejó solo” y que había sido “utilizado como una ficha de ajedrez” durante la campaña y “en el momento en que ya no era útil ahí sí me dieron la espalda”, por lo que aseguró sentirse “muy triste y muy dolido”.