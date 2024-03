Nicolás Petro dijo que Hilsaca y Lopesierra le cobraron dinero que le dieron

Asimismo, Nicolás Petro manifestó que actualmente Hilsaca y el 'Hombre Marlboro’ le estarían cobrando por dichos recursos puestos a su disposición.

“Es que nunca me pidieron nada a cambio. De hecho, me están cobrando actualmente que les pague la plata, pero ellos nunca me dijeron que esta plata es por una contraprestación en el gobierno. Vuelvo e insisto, yo les pedía los préstamos a título personal”, dijo.

Finalmente, reiteró que su padre desconocía los supuestos préstamos efectuados por su hijo, los cuales fueron fáciles de obtener por “la condición en la que me encontraba. Ser hijo del futuro presidente irradiaba cierta confianza en las personas”.

Ahora Petro Burgos aseguró que en los próximos días hará públicas las "arbitrariedades y abusos de los que fuimos víctimas mi pareja (Laura Ojeda) y yo"

Más temprano La W Radio mencionó que en su declaración, Nicolás Petro dio datos "exagerados" que le podían interesar al fiscal Burgos para "generar revuelo mediático".