Día clave para conocer la nueva información sobre el ‘Nicolasgate’

“Empecé a caminar en soledad los caminos de la clandestinidad (…) Él (Nicolás) se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”, afirmó el presidente a la revista mencionada.

Asimismo, la hermanastra de Nicolás Petro, Andrea Petro, se refirió la noche de este martes a un audio que circula en redes sociales en el que ambos estaban sosteniendo una conversación privada, al parecer, sobre la actual pareja sentimental del diputado.

Luego de cuestionar la filtración del audio en el que se escucha a los hermanos alterados en medio de una discusión, Andrea reveló que esa fue la última vez que habló con Nicolás.

"Estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona. No he hablado con él desde entonces. Eso me parte el corazón. Yo a él lo amo y lo sabe", compartió Andrea Petro en sus redes sociales.

"Estamos en una situación muy difícil como familia", manifestó. En adición, indicó que le duele que "se sirvan" de ella "para eso" y dijo que también se deja llevar por emociones como otras personas. "Soy humana. Solo pido un poco de respeto", agregó la hija del mandatario.

A pesar de la tensión y de la aparente falta de cercanía entre Nicolás Petro y su padre, este último decidió enviarle un mensaje de apoyo a través de su Twitter este martes.