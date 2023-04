Nicolás Maduro no vendrá a Colombia por el momento: Cancillería

Previamente, se esperaba la llegada del mandatario venezolano para la conferencia que se llevará a cabo en Bogotá este 25 de abril para destrabar el diálogo entre el chavismo y la oposición de ese país; sin embargo, Leyva confirmó al diario El Tiempo que, por el momento, Maduro no vendrá.

"Que yo sepa, no lo ha pensado. No sé eventualmente qué pueda suceder. Cada día trae su afán, pero por ahora no", puntualizó el canciller al medio mencionado.