Negada tutela de magistrado que pedía devolver terna de mujeres para fiscal

Botero había cuestionado en la acción constitucional que "se incurrió por parte del señor presidente de la República en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino además de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”.

Añadió Botero en su momento: "Como potencial elector que soy del próximo fiscal general de la nación, como magistrado de la Corte Suprema, consideraba que se me estaba violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada solo por mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria en una persona del sexo femenino".

A principios de octubre pasado la propia Corte Suprema de Justicia había respondido que no a la solicitud de que ese alto tribunal devolviera al jefe de Estado la terna presentada para que se escoja al nuevo fiscal general, pues el mandatario la conformó solo con mujeres y la petición decía que se debía incluir hombres por "equidad de género".