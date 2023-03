Murió Laura Parra, joven que sufrió graves lesiones al caer de bus en Neiva

Lo que se observa en imágenes de cámara de seguridad de la zona es que luego de que la joven abordara el bus junto a otras compañeras, este arrancó bruscamente doblando a la izquierda, lo que ocasionó que Laura cayera por la puerta trasera antes de que esta cerrara.

Tras caer tendida en la calle, Laura fue auxiliada por transeúntes y luego trasladada a un hospital en una ambulancia.

"No escribo esto con el fin de obtener un beneficio económico, aunque es una situación completamente compleja, lo que busco es que esta noticia se comparta, que no se quede en el anonimato, que se esclarezcan los hechos, y que lo que le pasó a mi hermanita no quede impune", escribió en redes sociales Javier Parra, hermano de Laura.