Estos son los perfiles que asumen carteras de cultura, deporte y educación

En la cartera de Educación estará como ministra, en sustitución de Alejandro Gaviria, Aurora Vergara, quien venía siendo la viceministra de Educación Superior y quien es cerca a la vicepresidenta Francia Márquez.

Vergara, nacida en Cali, pero criada en Istmina, Chocó, es Ph.D y magíster en sociología de la Universidad de Massachusetts Amherst (EE. UU) y socióloga de la Universidad del Valle (Colombia). Es ganadora del premio Martin Diskin de LASA (Latin American Studies Association), además de ser nominada como una de las 20 mejores líderes de Colombia por la revista Semana y Fundación Liderazgo y Democracia en 2016.

Como experiencia suma que entre 2013 y 2022 fue directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) y entre 2012, y 2022 fue profesora del Departamento de Estudios Sociales en la Universidad Icesi y directora del Departamento de Estudios Afrodiaspóricos de la misma universidad.

Es especialista en Estudios de la Diáspora y en Estudios Latinos, Latinoamericanos y del Caribe, y copiladora y autora de libros como Demando mi libertad: mujeres Negras y sus estrategias de resistencia en Nueva Granada, Venezuela y Cuba, 1700-1800 (2018, Editorial Universidad Icesi); Afrodescendant Resistance to Deracination in Colombia: massacre at Bellavista-Bojayá-Chocó (2017, Palgrave Macmillan); Descolonizando mundos: aportes de intelectuales negras y negros al pensamiento social colombiano (2017, CLACSO).