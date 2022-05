Mintrabajo a empresas: imponer el voto tiene incidencia penal

Para las denuncias del caso el Ministerio del Trabajo puso a disposición de los trabajadores y empleadores 36 oficinas a nivel nacional para atender las querellas o quejas en este sentido, y también las personas que no puedan acercarse de manera presencial pueden utilizar los canales virtuales de la página www.mintrabajo.gov.co.



Este comunicado fue emitido luego de algunos anuncios de empresas y empresarios sugiriendo algún tipo de posible afectación a la libertad del sufragio.



Por ejemplo, el empresario Sergio Araújo, 'trinó': "Mis trabajadores gozan de plena autodeterminación y tienen derecho a votar libremente por quien cada uno decida. Pero yo también tengo pleno derecho sobre mis empresas, por lo tanto un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir".



A lo que el candidato presidencial Gustavo Petro respondió: "No señor Sergio, un empleado que vote por mí no tiene que ser echado de su empresa, porque si es así usted comete un delito contra la libertad del elector y el derecho fundamental político a elegir".



Y al respecto Miguel Del Río, abogado del Pacto Histórico, anunció una denuncia contra Araújo: "Procederemos con el equipo jurídico de toda la región Caribe a denunciar al gerente de Colanta y al señor Sergio Araújo por el delito de constreñimiento al sufragante".