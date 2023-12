Minsalud respondió a señalamientos por su trayectoria académica y médica

Esto luego de que el abogado Edward Morrón cuestionara el pasado martes en sus redes sociales: "(...) En su currículum, el ministro indica que estudió dos especialidades en Suecia: cirugía cardiovascular y cirugía cardiovascular pediátrica. Me pregunto, ¿existía alguna academia de sueco en Colombia en los años '70? Y no me refiero a cualquier academia de sueco sino una academia que también enseñara sueco médico. Imaginen la medicina, una profesión altamente compleja, ejercida en idioma sueco, una locura. Especialmente en los años '70, cuando no existía el Internet. Si esto es cierto, el ministro es un verdadero genio".

El funcionario contestó que se trata de "aseveraciones infundadas que han sido replicadas por sendos medios de comunicación sin mediar intento alguno por cotejar la veracidad de las mismas y sin que se me haya permitido pronunciarme al respecto".