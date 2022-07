Aumento de fallecidos por covid coincide con descenso en vacunación: Minsalud

La directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Claudia Cuéllar, hizo un llamado a las EPS e IPS para que no olviden la importancia del tamizaje y así evitar subregistros de casos de covid-19.

“Si bien hemos dicho que nos encontramos frente a un pico respiratorio, seguimos en pandemia y es muy importante que los profesionales también comprendan que es necesario hacer las pruebas que se requieran en los grupos de riesgo que son los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y menores de 3 años”, señaló.

Sin embargo, resaltó que “si la sintomatología no es clara, también es importante que el profesional, mediante ese diagnóstico realice las pruebas que sean necesarias para poder seguir haciendo la vigilancia y poder identificar cómo se va comportando este pico, que no es significativo, pero no quiere decir que no podamos ver una curva mayor”.