“No queremos que Compensar se retire del mercado”: minsalud

Al término de la audiencia pública en la Corte Constitucional sobre el sistema de salud, el ministro Guillermo Jaramillo habló con los medios de comunicación sobre la solicitud que hizo la EPS Compensar frente a su retiro y liquidación de manera voluntaria.

El funcionario aclaró que desde el Gobierno no quieren que la entidad se retire del mercado. "Desde el inicio del Gobierno hemos estado insistiendo sobre la posibilidad de que las EPS continúen, se transformen (...) Hay una situación compleja, consideramos que las EPS no pueden hacer el aseguramiento financiero. De las EPS que hay, de acuerdo con informe de la Contraloría, no cumplen sino 5. Por eso decimos: transfórmense".

Aseguró que ese "es el gran temor de Compensar, a raíz de que se han perdido las reservas del patrimonio y el capital, pues en manera responsable dicen: preferimos retirarnos, y nosotros no queremos que se retiren".

Por esto señaló que este viernes dialogó con el presidente de la EPS, pero en la tarde se reunirán para analizar cómo lograr que Compensar se mantenga en el mercado.