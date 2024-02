Minsalud corrigió a Petro: no es insulina lo que utilizan para adelgazar

"Gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen ese control. La Nueva EPS, el 70 % de los diabéticos afiliados no tienen control. Es obvio, en el tiempo mismo demandan más y más servicios y mueren, por ejemplo. Aberraciones que no pueden continuar más”, expresó el mandatario durante la posesión de la directora del Dapre Laura Sarabia, la semana anterior.

El jefe de la cartera de Salud aclaró este 26 de febrero que la descripción que hizo el presidente Petro sí se está dando, pero con otro medicamento llamado Liraglutida, un hipoglucemiante oral utilizado por diabéticos.