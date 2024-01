“No hay aumento desmesurado de casos covid ni mortalidad ni ocupación UCI”

"Todas las gripas que tenemos ahora no son covid sino fundamentalmente otro tipo de virus, el 77%, y solo el 9% son covid. (...) No encontramos un aumento desmesurado de casos covid ni es agresivo en materia de mortalidad, y queremos darle tranquilidad a la gente, recordando que todo este tipo de virus hay que controlarlos con vacunación y el uso de tapabocas si nos sentimos mal.

Agregó: ”Y no hay alarmas en UCI, la ocupación hoy es del 68%, cuando ya no hay negocio empiezan a disminuir las UCI, teníamos más de 12 mil camas, casi 4.500 camas no se necesitan y hay disponibilidad en 7.450, pero por ejemplo en diciembre teníamos solo 27 pacientes UCI por covid", dijo el funcionario.

Esto, señaló, para aclarar el hecho de que "en estos días se han presentado muchas inquietudes por el covid e inclusive han salido noticias que han hecho aparecer como si hubieran salido del Ministerio de Salud o de la OMS, para causar situaciones complejas con respecto al covid sobre nuevas cepas y creando zozobra en la comunidad. También se ha especulado sobre la no existencia de camas UCI y sobre la no tenencia de vacunas".