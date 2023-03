“Lo de Caquetá no fue secuestro sino cerco humanitario”: ministro Prada

No obstante, líderes políticos se mostraron en desacuerdo. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez 'trinó': "No, señor ministro. Lo que ocurrió no es ninguna movilización social, ni mucho menos un 'cerco humanitario'. Destruyeron instalaciones privadas, donde pusieron en riesgo la vida de la gente, secuestraron a nuestros policías y asesinaron a uno de ellos".

Y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó: "Ministro Prada, no relativice los actos delictivos que todos vimos ayer. Degollar un policía es barbarie y hubo secuestro, no un 'cerco humanitario' de gente inconforme. Los colombianos vamos a rodear a nuestra @PoliciaColombia y no vamos a tolerar las mentiras del Gobierno".