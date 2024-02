“Nuestro reconocimiento a comunidades que se niegan a cumplir órdenes de EMC”

Acompañado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, alcaldes de los municipios del norte del departamento, la cúpula militar y de Policía, y mandos territoriales, Velásquez aseveró que estas comunidades no están solas y que la fuerza pública prestará mayor atención para su cuidado, ya que estos casos serán presentados en el mecanismo de verificación del cese al fuego que se tiene con este grupo.

“Este mecanismo no es simplemente la presentación de hechos para una eventual verificación, sino que el mecanismo tiene que cumplir sus funciones, y no puede haber cese si no existe un mecanismo eficaz de verificación”, advirtió.