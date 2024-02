Bombardeos están permitidos si no hay presencia de menores: mindefensa

Siempre y cuando no haya presencia de menores de edad, y que así lo confirme la inteligencia de las Fuerzas Militares, se podrán bombardear campamentos de grupos armados ilegales u organizaciones criminales.

Así lo declaró en rueda de prensa el ministro de Defensa Iván Velásquez en el marco de las operaciones militares y combates que ha mantenido el Ejército Nacional contra el Clan del Golfo.

"Sobre esto hay algo que ha sido claro en el planteamiento del gobierno y es la afectación a los menores que se encuentran en campamentos de las organizaciones ilegales, allí no se puede bombardear si hay presencia de menores, si la inteligencia acredita que no existe menores esa restricción no existe”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

Aclaró que "no es la prohibición de bombardeo por el bombardeo, es lo que significa tener unos niños en todo casco, con todas las acciones criminales que puedan cometer niños de 14 años y uno piensa en sus propios nietos que son llevados a la fuerza o engañados y que se vinculan a estas organizaciones y que después no se les da la opción de esconderse frente a lo que significa el aterrador bombardeo para la vida de esos niños. De manera que, insisto, no es la prohibición del bombardeo en absoluto. es una operación que es admitida y así se transmitió desde el principio de este gobierno".

Sin embargo, en agosto de 2022, el ministro de Defensa había declarado ante medios de comunicación lo ratificado este martes, pero en su momento señaló que los "bombardeos deben ser suspendidos" para no poner en peligro la vida de la población civil y de los menores.

“Los menores reclutados por organizaciones ilegales son víctimas, por lo tanto toda acción militar no puede poner en peligro. Hay que privilegiar la vida sobre la muerte, no se pueden desarrollar operaciones que pongan en peligro la vida de la población civil y de estos menores. Los bombardeos deben ser suspendidos”, manifestó en ese entonces.