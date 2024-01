Panamericanos: este viernes mindeporte debe dar explicaciones a la PGN

Hasta este viernes 5 de enero, la ministra del Deporte Astrid Bibiana Rodríguez tiene plazo para dar explicaciones a la Procuraduría General de la Nación sobre el incumplimiento del pago a Panam Sports para realizar los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla.

La jefe del Ministerio Público sostuvo que una vez la entidad supo de la decisión que había tomado Panam, "se envió un oficio a la ministra del Deporte solicitándole una información para poder tomar las medidas adecuadas lo más pronto posible y se le dio plazo hasta hoy (viernes) se le dijo que hasta antes del 5 de enero enviara información sobre unos puntos específicos que nos va a dar los datos suficientes para tomar las medidas que correspondan".

En ese sentido, la procuradora aclaró que hasta las 8 p.m. del jueves 4 de enero no había llegado respuesta alguna: "espero realmente quue no sea un nuevo incumplimiento por parte del Ministerio con la Procuraduría para evitar que tengamos que tomar medidas fuertes con la no entrega de la respuesta, estamos esperándola para poder proceder”, puntualizó.

"Sabíamos que después de lo difícil que había sido el proceso se había logrado por lo menos definir los pagos y hacer un último arreglo de varios arreglos que se habian hecho con Panam. que era el 30 diciembre pagar cuatro millones de dólares, y el 30 de enero pagar los otro cuatro millones. Teníamos la esperanza de que todo había quedado definido a pesar de que estábamos al tanto de las problemáticas desde octubre que tenía Panam Sports en su mente. Pensamos que con la ida a Chile todo había quedado arreglado", señaló la funcionaria.

La jefe del Ministerio Público detalló que en la información que se le pidió a la ministra está el contrato, las cláusulas del contrato, "entender las razones que generaron el incumplimiento por parte del Gobierno. Nos interesa saber el estado financiero del contrato y cuáles son los procedimientos que está pensando el Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, para evitar un detrimento patrimonial".