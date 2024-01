Minsalud no habría tenido en cuenta alertas sobre vencimiento de vacunas

La pelea empezó porque el exviceministro de Salud y actual secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, dijo el pasado 12 de enero que en la ciudad solo quedaban 27 dosis de vacuna contra el covid para niños y que había 250 mil menores de edad que no habían completado el esquema.

En respuesta, dos días después, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que "la Secretaría de Salud del Distrito no nos recibió el año pasado las vacunas pediátricas, dijo que no quería recibir más, tenía disponible 133.000 vacunas, nos recibió 80.000 y de esas utilizó solamente el 17 por ciento”.

No obstante, el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, cuestionó que el ministro "no explica por qué tuvo las vacunas 3,5 meses en el Ministerio, ni por qué no hizo campañas de vacunación".