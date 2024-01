Velasco defendió artículo que permite expropiación en situación de emergencia

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, defendió este martes el artículo de la Ley 153 de 2012 que permite la expropiación por vía administrativa en situación de emergencia.

En este sentido, explicó que primero se buscaría una negociación directa con el propietario del predio.

"Pongo un ejemplo: hay una zona que está completamente inundada y hay gente que corre peligro y solo hay un lugar en donde puede ubicarse... ¿qué tiene que hacer el Gobierno? Tiene que hacer una negociación directa (con el dueño del predio) a precio comercial, pero si el dueño dice que no quiere, entonces ahí tendría el ejecutivo la posibilidad de expropiar vía administrativa pagando de todas maneras el precio del bien. Pero son casos extremos a los que muy seguramente no tendremos que llegar", dijo Velasco a los medios de comunicación.

Posteriormente, Velasco defendió al presidente Gustavo Petro en el rifirrafe que tiene con Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.

"El señor presidente ha sido respetuoso en sus trinos, él es un hombre de carácter, dice lo que piensa, el señor fiscal está de salida y de una manera interesante viene dando declaraciones diarias, me parece que es una mala despedida, me parece que el país no necesita", dijo.