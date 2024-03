Minhacienda anuncia que radicará ley para ampliar cupo de deuda de Colombia

“Efectivamente, sí vamos a radicar una ley de ampliación del cupo, porque ahoritica pagando esto lo tenemos que pagar, pero tengo que abrirme espacio para el cupo, porque esto no me abre cupo, es decir, esto nos pone en un nivel alto de endeudamiento, pero cuando no lo pago está por fuera del cupo. Entonces, es un punto de discusión, lo vamos a tener”, dijo el funcionario.