Los delitos no son combatidos por particulares: Mindefensa a Fedegán

En la instalación de los frentes de seguridad también fue enfático el dirigente gremial en decir que no hay que dar un mensaje de que será un grupo armado: “Lo primero que hay que quitar es lo de las armas. En el país hay una situación a la que no se le puede dar la espalda, aquí estamos perdiendo el territorio, el territorio no puede ser el teatro natural de los bandidos, sino de la gente que quiere trabajar”.

“Hay situaciones más críticas que otras, quizás la más crítica es la que se está viviendo en el suroccidente colombiano, como en Tulúa. El ciudadano que construye opciones de riquezas y trabajo tiene también que estar muy cerca construyendo un tejido social para protegerse y auxiliar a la autoridad que va más allá de la fuerza pública, es aliarse con los alcaldes, funcionarios con responsabilidad en el sector. Al bandido se le enfrenta con la fuerza pública que tiene la misión de defender al ciudadano”.

Al respecto, el jefe de la cartera de seguridad dijo este martes a periodistas que "los delitos son combatidos por las autoridades; no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo, que es que previamente toda la experiencia del pasado tiene que servirnos, todo lo que ocurrió con las Convivir, y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90 y 2000. Toda esa experiencia nos tiene que servir".