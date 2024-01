“Sin inteligencia es imposible luchar contra la criminalidad”: Mindefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, insistió en la necesidad de fortalecer la inteligencia institucional para enfrentar la criminalidad de manera acertada tras un consejo de seguridad con los alcaldes recientemente posesionados de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga.

“Tenemos la necesidad de fortalecer la inteligencia y la investigación judicial. Tenemos la necesidad de fortalecer con urgencia a la inteligencia. Sin inteligencia es imposible luchar contra la criminalidad, pero, además, con investigación judicial. Y ahí será la necesaria coordinación que debemos tener de la inteligencia con la investigación para que podamos enfrentar la criminalidad, con una respuesta judicial efectiva”, explicó el funcionario.



En este sentido, Velásquez explicó que, con el apoyo del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) a cargo del Ministerio de Interior, se gestionarán los recursos para la instalación de más cámaras de seguridad en lugares estratégico de las ciudades y garantizar el manteamiento de las ya instaladas.



“Con el apoyo de Fonsecon y con los fondos territoriales se pueden gestionar los recursos para definir para el financiamiento del mantenimeinto. Pero además pensamos la importante y necesaria contribución del sector privado. Les planteé una posibilidad de cómo fortalecer este mecanismo de vigilancia, que es tan conveniente en todo el país, que examinaran la posibilidad de que en las licencias de construcción que se expiden en cada municipio se incluyera la exigencia del establecimiento de un número determinado de cámaras, de acuerdo con la reglamentación de cada Alcaldía", reveló.



Además, el ministro reconoció la necesidad de mayor pie de fuerza y acciones puntuales de la Fuerza Pública para mejorar la percepción de seguridad de la ciudanía.



Al respecto el jefe de la Cartera expresó que “en el tema de pie de fuerza, una necesidad que fue planteada también por todos los alcaldes y es además una necesidad nacional, que siempre he planteado en todos los consejos de seguridad que realizamos. El reforzamiento en cuanto al pie de fuerza les mencionaba el plan 16.000 desde las Fuerzas Militares para incrementar en ese número soldados profesionales e infantes de Marina y el Plan 20.000 de la Policía Nacional”.



Por su parte, los alcaldes reconocieron la necesidad de trabajar conjuntamente con el Gobierno nacional para identificar los mecanismos más favorables para sus regiones que les permitan enfrentar la criminalidad de la manera más acertada.



"Lo que sí tenemos nosotros que hacer, y es la invitación que nos ha hecho el Ministro, es, pongamos de acuerdo con nosotros, con las capacidades nacionales y las capacidades desde lo local. Nos ponemos de acuerdo para que nuestra gente viva tranquila y esa es nuestra responsabilidad”, aseguró Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



Por su parte, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán indicó que: “Hay que hacer un cambio de enfoque para que, con investigación criminal y con inteligencia, podamos desarticular las bandas que delinquen en Bogotá, es decir, ir detrás no solamente de un eslabón de la cadena, que es el último eslabón de la cadena, no será suficiente para mejorar la seguridad”