Los países donde más colombianos desaparecieron en 2021

¿Dónde está Lina María Cruz Giraldo? Esa es la pregunta que desde diciembre de 2021 se formulan los familiares de la mujer natural del Quindío, de quien desconocen su paradero en México.

Twitter se ha convertido desde inicios de este año en la principal herramienta que usa la familia de la mujer para poder difundir información de Cruz Giraldo. “En búsqueda de la libertad de mi hermana Lina, queremos que vuelva sana y salva”, se puede leer en la reseña de la cuenta de la red social.

Según los parientes de la quindiana, ella se mudó a México en 2014, y con el tiempo las autoridades le dieron la residencia, pese a que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Sin embargo, la mujer, a pesar de la situación “siempre mantuvo contacto con la familia”.

No obstante, en abril de 2021, la vida para Lina, según dicen sus familiares, cambió. En ese mes la mujer le envió un mensaje a la hermana en el que le decía: “Paula, si no vuelvo a escribir, si no vuelvo a aparecer, no me busques. No hagas nada. Es muy peligroso”.

Los parientes pudieron establecer que la mujer mantenía una relación — no saben de qué tipo—con Jason Monroe Smith, un hombre a quien varios medios lo señalan de haber estado condenado en Arizona (Estados Unidos) por los delitos de secuestro y tortura.

Tras varias luchas a lo largo del año pasado, el 24 de diciembre de 2021 los parientes obtuvieron unas fotografías en las que, según la hermana de Lina, “tenía las cejas y la cabeza rapadas”, desde entonces no han vuelto a saber de la mujer.