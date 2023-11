“Estoy pasando necesidades”: Marilyn Patiño habla sobre su difícil situación

“No me interesa en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie. Pido que me dejen quieta. Pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones, ni ningún tipo de chantaje, todo esto lo tienen en conocimiento el Gaula y las autoridades”, sostuvo.

En su más reciente aparición en sus redes sociales, Marilyn Patiño reveló que pasa por una difícil situación económica en Estados Unidos, donde vive con sus dos hijos.

“Estoy durmiendo en un colchón en el piso, así estoy y no me avergüenza decirle al mundo que estoy pasando necesidades”, indicó en un video.