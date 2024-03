“Petro se quitó la máscara y saca sus delirios de dictador”: María F. Cabal

“Que no se le olvide que el 6M salimos todos, más de 100 mil colombianos que no nos pagaron y no nos vamos a dejar quitar el país porque si él cree que sometió a la Corte (Suprema de Justicia) para que le votaran unas, no va a someter al Congreso y no va a someter al pueblo colombiano a sus delirios emocionales y mentales”, dijo.

Frente a las críticas que le han llovido a Petro, este ha salido a decir, luego de su polémica intervención y ya un poco atrasado, que “la propuesta de Asamblea Constituyente desatará un debate nacional” y que “está bien que así sea”.