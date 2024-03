Mancuso invita a expresidente Uribe a comparecer ante tribunal de cierre

En la misiva, con fecha de 12 de marzo, el exjefe paramilitar desmiente las acusaciones lanzadas por Uribe sobre supuestas conspiraciones contra él y sus aliados políticos.

“Dr. Uribe, usted y ciertos medios de comunicación, han relacionado mi regreso a Colombia a un supuesto complot en su contra, lo cual es falso y completamente alejado de la realidad. Quiero ser absolutamente claro: Mi retorno al país no guarda ninguna relación con conspiraciones, no tengo ningún interés en usted ni nada en contra suya Dr. Uribe o de quienes son o fueron sus aliados y apoyos económicos y políticos”, indica.

Además, reitera que el su regreso a Colombia no busca la judicialización del expresidente y mucho menos en convertirse en su “verdugo”.

“Mi objetivo no incluye buscar su judicialización; Quizás lo que subyace en usted Sr. expresidente, sea una especie de temor infundado que lo lleva a creer que he vuelto con el propósito de perseguirlo, una manifestación cobarde del pecado, una forma de miedo que roza la paranoia. Usted no merece que yo ni ningún otro ex comandante de las AUC vengamos a convertirnos en sus verdugos, su ocaso se va dibujando gris y bizarro en el imaginario colectivo de una sociedad que quiere pasar página; Su nombre y el mío están en esa página que las y los colombianos quieren pasar, lo invito a que la pasemos a partir de un tribunal de cierre en el cual es preciso que usted y yo comparezcamos”, manifiesta en la carta.

y añadió: “Yo no vengo a atacar su reputación ni a desacreditarlo, todos mis testimonios con relación a su papel en el conflicto armado, los he realizado en sede judicial. Y seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a su vínculo con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente para corroborar que durante los años en los cuales usted fue gobernador de Antioquia y en su primer mandato presidencial, hubo connivencia, cooperación y un proyecto contra insurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las AUC.