Sale decreto para que madres comunitarias pasen de ganar $500 mil a un millón

Esta disposición beneficia a 5.129 ex madres comunitarias y para cumplir con este compromiso el Gobierno Nacional destinará más de 18 mil millones de pesos para el pago del retroactivo pensional para las y los beneficiarios.

"El subsidio se otorgará de acuerdo con los siguientes criterios de permanencia en la labor: Las madres y padres comunitarias y sustitutas que cumplieron este rol por más de 10 y hasta 15 años recibirán el 80% de un salario mínimo legal mensual vigente (Smlmv). Quienes completaron entre 15 y hasta 20 años de labores, se les otorgará un 90% de un Smlmv. Las personas que cumplieron este rol por más de 20 años se beneficiarán con un subsidio del 95% de un Smlmv", se lee en el boletín.

Y agrega el documento que para acceder a este beneficio económico, esta población deberá acreditar los siguientes requisitos: Ser ciudadano colombiano; tener como mínimo 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, que no hayan reunido los requisitos para acceder a una pensión; no ser beneficiario del mecanismo BEPS (Beneficios Económicos Periódicos) de Colpensiones; haber desarrollado el rol de madre comunitaria por un tiempo no menor a 10 años y acreditar la condición de retiro del rol de madre comunitaria a partir del 16 de junio de 2011.