Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal general de la Nación

El alto tribunal informó que la votación oficial fue de 18 votos por Camargo, 2 por Ángela María Buitrago, 1 por Amelia Pérez y 2 en blanco.

En noviembre pasado, durante la entrevista en el alto tribunal, Camargo advirtió que se requieren modelos diferenciados de justicia en el territorio nacional debido a que no es igual la criminalidad en Soledad que en Bogotá.

Camargo, ex fiscal delegada ante la Corte, ex magistrada auxiliar de la Corte, ex consultora de las Naciones Unidas, ONU, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señaló que "el macroobjetivo de la Fiscalía es cómo perseguir de manera eficiente la criminalidad, y uno de los retos que hay es que que el fenómeno criminal en Soledad, Atlántico, no es igual al de Medellín o Bogotá y se requieren modelos diferenciados".