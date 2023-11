Padre de Luis Colmenares recordó el último abrazo que le dio su hijo

En otro de sus trinos, compartió una foto de él abrazando a su hijo cuando era un niño. Rememoró cómo hace 13 años se despidió de Luis Andrés sin saber que sería la última vez que lo vería. Su mensaje refleja el inmenso amor y la tristeza que albergan su corazón.

El caso Colmenares continúa siendo un enigma que persiste en la memoria colectiva de Colombia. La búsqueda de justicia y la conmovedora lucha de la familia Colmenares siguen siendo un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, la esperanza y el amor perduran, trascendiendo el tiempo y las circunstancias.

Hace trece años como a esta hora (4pm) nos estábamos despidiendo, dándonos el último beso y el último abrazo para no volverlos a sentir más nunca en esta vida…

Con los años comprendí por qué me abrazaste tan fuerte.

La única despedida que no se me olvida ni olvidaré nunca.

