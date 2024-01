Los mensajes que los nuevos mandatarios le enviaron en sus posesiones a Petro

Al tiempo que aseguró que los comedores comunitarios y el PAE no podrán iniciar sus labores debido a que la administración saliente no dejó los recursos: "Desafortunadamente, la administración saliente no dejó recursos, es muy desafortunado que no podamos arrancar hoy, 1 de enero, pudiendo alimentar a las personas que más lo necesitan. Ellos no dejaron las vigencias futuras, era su decisión y pareciera que no les importara la comida de los niños".

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se fue lanza en ristre contra el centralismo de Petro: "Ese centralismo actual no ha funcionado. Necesitamos un arreglo institucional distinto: si los tributos de renta y patrimonio se quedaran en las regiones que se generan, 27 de los 32 departamentos verían crecer sus ingresos".

Y concluyó con "un mensaje para el Gobierno central: si a Antioquia no la apoyan, por lo menos que dejen trabajar, porque en esta tierra hoy ni rajan ni prestan el hacha. Si no quieren terminar las Autopistas de la Montaña, que nos las entreguen, aquí las terminamos".