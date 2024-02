Estos son los cambios que plantea la llamada reforma a los servicios públicos

Cabe recordar en este punto que esta no sería la primera ocasión que Petro intenta llevar a cabo algo similar. Anteriormente, el jefe de Estado también trató de controlar la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en aras modificar la fórmula que calcula la tarifa del servicio de electricidad. No obstante, no logró hacerlo y fue duramente criticado porque expertos consideraron que se trataba de algo que estaba fuera sus competencias.