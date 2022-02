Llamado al Congreso a regular fallo de aborto

El exhorto que hace la Corte al Congreso y al Gobierno significa, según Rosero, que tiene una preocupación por el cumplimiento integral de los derechos reproductivos y comprende que las situaciones de embarazo no deseado tienen como base el hecho de que muchas mujeres en la sociedad no tienen el acceso a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos, a la anticoncepción oral de emergencia y a otros tipos de servicios de salud reproductiva que podrían ayudarles a prevenir la ocurrencia de embarazos no deseados que eventualmente puedan implicar la necesidad de un aborto.

“Es muy bueno que la Corte haga este llamado porque lo que se busca con esta conversación es que no solamente nos quedemos hablando de aborto sino que podamos ampliar la capacidad que tienen las personas de tener acceso a todos los servicios de salud reproductiva que les permitan planificar, y siempre el Estado tiene la obligación de proveer los servicios y la información necesaria para que se tome la decisión de manera libre, informada y sin coacciones”.