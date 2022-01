Lo que se sabe del caso de colombiana raptada por exconvicto de EE. UU.

Tras conocer el nuevo paradero de Lina María Cruz, familiares aseguran que no sabían cómo había llegado ni con quién estaba viviendo ahora.

De acuerdo con su hermana gemela, ella les aseguró, en los chats que tenían, que llegó en carro y que no les podía decir con quién estaba viviendo, también les dijo que no podría salir porque la habían dejado sola y no tenía llaves del lugar, por lo que pidió que le llevaran comida hasta su nueva vivienda. Esa fue de las últimas veces en las que, según cuentan, pudieron chatear directamente con ella.

Unas semanas después de ese episodio, Paula, la hermana de Lina, asegura que su gemela dejó de tener celular y empezó a comunicarse desde el teléfono de Jason Monroe Smith, su nueva pareja.

Relató que las conversaciones eran en horas específicas y también eran mensajes confusos, sin ningún orden lógico o eran imágenes de libros o pinturas que no entendían.

Un día Lina se comunicó con su familia mediante celulares de desconocidos para avisarles que necesitaba un vuelo de Monterrey a Ciudad de México; una vez allí, les dijo que necesitaba ir a Colombia, pero que no tenía pasaporte y que necesitaba ayuda.

Fue así como una amiga de Paula se encontró con ella y, de acuerdo a la familia Cruz, el hombre apareció en una camioneta para llevarse a Lina, quien le habría comentado a la amiga que debía irse con él, al tiempo que le pidió no decir nada.

Cuando volvieron a tener contacto con Lina María, enviaba fotos de ella golpeada y algunos mensajes explicándoles que no sabía dónde estaba y que no podía hablar mucho porque era peligroso y le podía pasar algo. Luego de eso, la comunicación comenzó a ser cada vez más esporádica hasta que perdieron contacto en enero de 2021.

Un mes después Lina apareció nuevamente escribiendo desde el celular de Jason Monroe con mensajes algo confusos en los que acusaba a su expareja y a algunas de sus amigas de que lo que le estaba pasando, el presunto maltrato que estaba sufriendo, era una venganza ordenada por ellos.

Paula Cruz relató además que su gemela les contaba que le inyectaban cosas en la nariz y que la golpeaban. Esos mensajes continuaron hasta abril de 2021, cuando Lina les escribió que si no volvían a saber de ella no la buscaran ni hicieran nada porque podía ser peligroso. Esa fue la última vez que hablaron con ella.

Cinco meses después una de sus hermanas escribió nuevamente al número de Jason Monroe diciéndole que querían verla, a lo que el hombre les dio a entender que aceptaba, pero no les envió su dirección real, sino una ubicación en la zona de Playa del Carmen (México), esta fue remitida a la Cancillería, Embajada y a la Asociación de Mujeres de Solidaridad y allí no los encontraron.

Sin embargo, siguieron insistiendo hasta que él les compartió una foto de Lina en la que, según Paula, estaba irreconocible, pues no tenía pelo ni cejas y sus ojos se veían extraños. Un último contacto entre las hermanas se dio el 24 de diciembre de 2021, cuando Lina apareció unos segundos en videollamada. No obstante, su hermana Paula asegura que no la reconoció.

La hermana de la víctima afirmó que han hecho múltiples llamados a la Cancillería de Colombia y a la Embajada de México, pero les han dicho que deben ir a ese país para interponer las acciones legales correspondientes.

La joven creó una cuenta en Twitter para difundir el caso de su hermana, con el fin de encontrar cada vez más caminos que la lleven junto a la joven.

Paula Cruz indicó que tiene miedo de movilizarse a México precisamente por los antecedentes expuestos sobre Monroe Smith, por lo que espera recibir apoyo.

Asimismo precisó que Lina María fue diagnosticada hace cinco años con un síndrome de trastorno bipolar, por lo cual debe tomar medicinas para evitar cualquier tipo de episodio propio de su condición.