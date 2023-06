“La película del horror apenas comienza”: Fajardo

Compartir Facebook Twitter Messenger Whatsapp

Sergio Fajardo, excandidato presidencial, fue otro de los líderes políticos que criticó duramente al presidente Gustavo Petro luego de que se conocieran una serie de audios donde Armando Benedetti revela los vicios políticos que ha habido supuestamente en el Gobierno. “Corrupción histórica. Si en el camino todo vale, el destino es el precipicio. El cambio empieza por las formas. La película de horror apenas comienza. Tenemos que cuidar a Colombia”, tuiteó Fajardo. “Puede que usted no esté intranquilo señor Presidente, pero tenga la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe. Dele, por una vez, una oportunidad a la sensatez y la sabiduría”, agregó. Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le exigió “respuestas” al mandatario debido a la ola de recientes escándalos que lo salpican. “Presidente Petro el pais entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho”, señaló. “Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, agregó. Posteriormente, Carlos Galán, del partido Liberal, consideró que “este país no aguanta un presidente mirando para otro lado ante un escándalo de estas dimensiones”. Renglón seguido, Catherine Juvinao, de Alianza Verde, señaló que aur con esta cantidad de escándalos mantener la tranquilidad y la salud mental. “Como ser humano y mujer, y como política, me siento muy afectada. Lamento no poderlo disimular siempre ante todos ustedes, aunque lo intentaré. Me duele mucho mi patria”, dijo.

Temas tratados: crisis

Petro

benedetti

gobierno

políticos