Licitación de Cancillería en pasaportes fue “ilegal”, según abogado Matallana

En declaraciones a la emisora, Matallana afirmó que “yo lo escribí (el trino) en su momento porque yo conozco a la doctora Martha Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista, de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, pues no hay lugar a la declaratoria desierta porque la norma prácticamente te obliga a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta, pero cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta. Que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación".

Ante esto, Matallana explicó que había "privilegios" por parte de la firma "afectando derechos constitucionales". En ese sentido detalló que la irregularidad obedeció a que "el Estado colombiano ha fijado un tratado de libre comercio en donde debe garantizar la participación como de otros proponentes". Y añadió que la licitación no se adjudicó porque "restringía la libre competencia, el derecho a la igualdad y afectaba de alguna manera el interés general porque en el contenido de la declaratoria desierta se dice que se afectó la selección objetiva".

Y frente a esa licitación "ilegal", el jurista sostuvo que "el Estado puede corregir en cualquier momento situaciones de ilegalidad como esta".

Finalmente aseguró que defenderá el acto administrativo de declarar desierta la licitación. "Yo soy el apoderado de la Cancillería y yo tengo que defender ese acto administrativo que se presume su legalidad", concluyó.