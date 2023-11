“No sabemos cuándo o a qué hora lo van a entregar”: párroco de Barrancas

"Ha habido un revuleto por las declaraciones que ha hecho el señor Patiño a los medios de comunicación, pero todavía no hay nada concreto. Acabo de hablar con el Obispo de la diócesis y me dice que no le han notificado nada, al igual que a la familia", explicó.

Además, agregó: "no hay sitio todavía, ni hay manifestación de qué día o a qué hora se va a hacer la entrega. No hay un lugar confirmado. Hay mucha especulación, pero en realidad no se sabe nada".