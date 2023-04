Mermelada y reuniones clandestinas estarían detrás de la reforma

“Hay un diálogo de sordos, a pesar de la buena voluntad del presidente de la República y el ministro del Interior para dialogar. Con el presidente Petro y el ministro Prada nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos encontrado que se pueden hacer consensos, pero cuando eso llega a manos de la redacción de la ministra Corcho y sus asesores los acuerdos verbales no aparecen plasmados”, dijo en Blu.

Por su parte, Gerardo Yepes negó haber recibido algún tipo de beneficio por parte del Gobierno y aseguró que en los estatutos del partido “no se define que uno deba pedir permiso para firmar una ponencia”.

“No recibí absolutamente nada porque esto es una ponencia, absolutamente nada me han dado; la gente se ha dejado llevar por la mala información, un ataque sistemático contra mi dignidad porque estoy cumpliendo la función que debo cumplir como congresista. Lo que hemos abierto es el debate. La reforma no está aprobada y no creo que por una ponencia ofrezcan prebendas”, indicó.