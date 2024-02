Las reservas técnicas no son deudas de las EPS: Gestarsalud

Señala además que la no constitución de las inversiones de las reservas técnicas, es evidencia de un problema estructural de la financiación del aseguramiento del sistema de salud. Si la UPC no es suficiente para cubrir la operación corriente, como lo muestra el indicador de siniestralidad superior al 100%, tampoco lo será para respaldar la reserva técnica, que se invierte con los mismos recursos de la prima o UPC.

Sostiene Gestarsud que "los recursos de la UPC se encuentran reconocidos y girados. Se reconocen por la ADRES en fechas predefinidas que usualmente se cumplen; el problema no radica en la oportunidad de giro de UPC si no en la suficiencia de la misma. El equilibrio entre el valor de la UPC y el Plan de Beneficios no existe".