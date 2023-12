¿Qué pasaría si Colombia pierde demanda por el caso pasaportes?

El ex director de la Andje Camilo Gómez Alzate advirtió en diálogo con EL HERALDO que este es un problema que les puede salir muy costoso a los colombianos “por la improvisación y el capricho del canciller y del presidente”.

Esto porque, señaló, cuando una entidad pública abre una licitación jurídicamente genera unos vínculos legales con quienes presentan las propuestas, “y si la Cancillería hizo los pliegos debió haber previsto en esos pliegos que no iba a adjudicar si solo quedaba un proponente, pero no lo hizo, esa previsión no se tomó: es un descuido de la Cancillería, no del particular. Entonces la decisión de no adjudicar por esa razón, porque había un solo proponente, no es válida en la ley colombiana. La ley prevé que se pueda adjudicar una licitación con un solo proponente habilitado al final y sobre todo en casos donde la tecnología y las condiciones técnicas exigen unos altos estándares para que el contrato se pueda ejecutar adecuadamente”.