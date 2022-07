Las explicaciones del exconsejero sobre denuncias de fondos de paz

“Respecto de ese y todos los temas a mi cargo, durante todo mi ejercicio, invité públicamente, por muchos medios, muchas veces, a todos, a denunciar cualquier acto de corrupción o cualquier irregularidad en los procesos, para asegurar principios claros y transparentes”, señaló Archila en la misiva.

Explicó el exfuncionario que en desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, “denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”.

Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de “peaje”, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria.

“Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los Gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”, detalla Archila quien resalta que sus funciones “eran en esa instancia posterior, a la que, por lo tanto, no habrían llegado nunca los proyectos sujetos al peaje”.

El exfuncionario del actual gobierno dejó ver que realzó una petición a la directora del DNP para que la persona que fue objeto de una de las denuncias “fuera retirado de sus responsabilidades”.

“Desde ese entonces las autoridades mencionadas deben ocuparse del tema, me complace que ahora el país haya puesto su atención en este asunto, para el cual, renovadamente ofrezco toda la información que estuvo y está a mi alcance y que pueda servir para que haya verdad y justicia”, finalizó diciendo Archila en el comunicado.