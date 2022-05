“No todo es plata”: la respuesta de Egan Bernal sobre apoyo a Fico Gutiérrez

Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros, los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo NO TODO ES PLATA. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 20, 2022

A su vez, para concluir el hilo de dos mensajes, aseguró que no ha hablado con nadie de la campaña de Federico Gutiérrez ni con el candidato, aunque no descarta esa posibilidad: "Espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”, puntualizó Bernal.