La movilización frente a la Corte, ¿una amenaza a la institucionalidad?

El primero de hecho en analizar lo ocurrido fue el propio jefe de Estado, quien, tras la ausencia en una segunda ocasión de humo blanco para elegir entre las ternadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo a la sucesora de Francisco Barbosa, arremetió contra la vicefiscal Martha Mancera, quien deberá asumir el próximo 13 de febrero, un día después de que se venza el periodo del actual jefe del ente acusador.

“Yo no soy indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la fiscalía a la señora Martha Mancera, las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda. (…) No hubo violencia en el país, ningún herido, como solía suceder, y no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados”, escribió el mandatario.

Y afirmó Petro que, en su opinión, “la protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia. La mayoría de la ciudadanía colombiana está por un país de la decencia. (…) La movilización no es cierto que sea ordenada por mí, ni que vaya en presión contra la Corte, a la que di todo mi respaldo y garantía. Si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia. Es el derecho del pueblo a luchar por la democracia y el respeto de su voto”.