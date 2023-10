¿Plebiscito contra Petro? | La Ley del Montes

En ninguna ciudad del país un candidato ganaría con mayor holgura que Alex Char en Barranquilla. Lo suyo es -sin duda- un fenómeno electoral. Después de dos alcaldías muy exitosas que contribuyeron a la transformación de la ciudad, Alex Char aspira a un tercer mandato y las encuestas indican que hoy vencerá a sus adversarios de forma abrumadora.

De hecho, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) lo muestra con un 82 por ciento de respaldo, contra el 8 por ciento de Antonio Bohorquez, candidato del Pacto Histórico. En las dos administraciones anteriores, Char y Cambio Radical siempre contaron con el respaldo de “presidentes amigos”, como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque, quienes fueron muy generosos con Barranquilla.

En esta oportunidad -de darse su triunfo- Alex Char tendrá el reto de gobernar con un presidente que no solo no es su amigo, sino que se ha mostrado -como quedó evidenciado en las últimas semanas- abiertamente enemigo de su candidatura. Pero como no se trata de un asunto personal o de egos, uno esperaría que -a la hora de gobernar- Petro asuma una postura institucional que le permita tomar decisiones en bien de toda la ciudad y no en perjuicio de una persona, o un grupo familiar o un partido político.