La Ley del Montes | Jugada a cuatro bandas

Cuando era candidato presidencial, Gustavo Petro se comprometió a solucionar la grave situación que viven los mineros informales y artesanales del Bajo Cauca antioqueño, así como la que padecen cerca de 40.000 familias de la Mojana. Hasta ahora no ha cumplido su promesa de campaña y eso es lo que le reclaman quienes votaron por él. Obviamente que problemas que llevan décadas no se van a solucionar en siete meses de mandato, pero lo que dicen los afectados es que –hasta ahora– las soluciones ofrecidas por el Gobierno no son las esperadas por ellos. “Ahora nos llaman mineros ilegales, cuando somos mineros informales, que queremos que nos formalicen y no nos estigmaticen, como hace el Gobierno”, dice uno de los líderes del paro de Bajo Cauca antioqueño. Y la situación de los habitantes de la Mojana es cada día peor, tanto que amenazan con hacer un nuevo paro. De realizarse dicha parálisis, comprometería a 4 departamentos y 11 municipios. El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, hace un llamado a sus colegas gobernadores de la Región para buscar salidas efectivas y urgentes a la grave situación.