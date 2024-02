¿Quién es Luis Garzón, mindeporte (e) señalado de cometer error con Panam?

En las horas de la noche del martes 20 de febrero se expidió el decreto en el que Luis David Garzón Chávez fue nombrado como ministro de Deporte encargado mientras se definía quién era el titular definitivo de esa cartera, cargo que será otorgado a Luz Cristina López luego de que su hoja de vida fuera publicada por la Presidencia.

El funcionario es el secretario general de ese ministerio y, además, se desempeñaría como ordenador del gasto de dicha cartera.

De acuerdo con sus funciones, expuestas en el Ministerio del Deporte, Garzón Chávez dirige los procesos transversales de apoyo relacionados con la gestión administrativa, financiera, de personal, documental y de atención al ciudadano, "garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales", se lee.

Poco se sabe de su trayectoria laboral y académica, pero pasó por distintas entidades tanto privadas como públicas. Trabajó como subdirector Técnico de Recreación y Deporte en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) en la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, cargo que desempeñó desde el 26 de noviembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2016.

Habría estado en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Garzón Chavéz es abogado con especialización en derecho administrativo y contratación estatal.

Aunque su nombre no había sonado en el sector público, pese a haber ostentado varios cargos en distintas entidades, en las últimas horas ha sido centro de polémica, pues en el debate de moción de censura a la ex ministra del Deporte Astrid Rodríguez, el senador del partido Liberal Mauricio Gómez lo señaló de ser uno de los culpables de que no se haya girado el dinero a Panam Sports para hacer los Juegos Panamericanos 2027 en Barranquilla.

"El presidente Gustavo Petro dice que la ministra del Deporte le dijo que un funcionario cometió un error y él lo premio al encargarlo como ministro, Luis David Garzón, secretario general del Ministerio del Deporte", aseveró el congresista.