Juanita Gómez denuncia amenazas de muerte por parte de seguidores de Westcol

“Siento que puede llegar a ser una estrategia por parte él. Hemos visto que ha estado peleando con mucha gente, vive en medio de la controversia, respira esa controversia, necesita la controversia. (...) Te las puedes dar de muy irreverente, pero no puedes compartir mensajes discriminatorios, no se puede, eso no está bien y es por eso que nosotras con Paola Vega hemos intentado como visibilizar eso porque no esta bien, para eso no son las redes, no debería ser así”, concluyó la periodista.

En medio de este escándalo, la sociedad colombiana se enfrenta a importantes debates sobre la libertad de expresión, la responsabilidad en línea y la protección de los periodistas que trabajan para informar e investigar temas de interés público.

Ahora bien, cabe resaltar que esta nueva polémica de Westcol surge aproximadamente una semana después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo judicial en su contra, tras una demanda que recibió a causa de lanzar fuertes comentarios que fueron tomados por la comunidad LGBTIQ+ como un discurso de odio.