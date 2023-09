Presidente Petro tendría síndrome de Asperger, según su hermano Juan Fernando

Horas después, Juan Fernando Petro volvió ser entrevistado, está vez en Blu Radio. En la nueva conversación rectificó, asegurando que él fue el que recibió el diagnóstico de la condición pero que su hermano Gustavo no.

“Conté en Los Informantes lo de síndrome de Asperger como una anécdota”, dijo Juan Fernando, aclarando que cuando su hermano Gustavo y él eran adolescentes tuvieron un cambio repentino de comportamiento, por lo que él fue llevado al psicólogo por su padre, donde le habrían diagnosticado la condición, enfatizando que el hoy presidente no estuvo en ese momento y que nunca fue diagnosticado.

Agregó en la entrevista radial que a él la condición no lo ha afectado en su vida cotidiana y que al presidente tampoco debería haberle afectado en sus funciones.

“Lo que tomado como mi forma de ser y así he vivido tranquilamente toda mi vida. Mis problemas no han sido por eso, sino, en este momento, por ser el hermano de un presidente. He tenido una vida normal”, dijo.