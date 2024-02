Video: joven fue víctima de brutal golpiza en medio de atraco en bus del SITP

La víctima del robo fue identificada como Jhon Mahecha, quien compartió el video del atraco en su perfil de Facebook. “Cuando el que tiene el cuchillo me agarra por el cuello, yo intento hacer resistencia para que no me haga tanta presión en el cuello porque estaba casi que asfixiándome, pero con la otra mano saca el cuchillo y me lo pone en el pecho”, señaló en la publicación.