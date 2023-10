Jefe del Tren de Aragua cayó en Bogotá tras enamorarse de policía infiltrada

"Al verme, me saluda, me ofrece chicha y, al interactuar un rato con él y al ver que no estoy interesada, me ofrece baretos, sustancias estupefacientes", dijo la agente.

Con el paso de los días, la uniformada se ganó la confianza del hoy capturado, de nacionalidad venezolana, pues él rápidamente se fijó en ella de manera romántica y tras lograr "conquistarla" se convirtieron en pareja.