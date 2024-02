No dejaremos que nuestra democracia perezca: Name sobre asedio a la Corte

Como en la votación de ayer ninguna de las tres candidatas al cargo, postuladas por Petro, obtuvo los 16 votos necesarios en la Corte Suprema, la vicefiscal Martha Janeth Mancera, que también tiene graves diferencias con Petro, que la relaciona con presuntos encubrimientos a mafias, quedará encargada de la Fiscalía a partir del próximo martes, hasta que sea elegida la sucesora de Barbosa.

Esa indefinición llevó a manifestantes que estaban en la Plaza de Bolívar a bloquear los accesos al Palacio de Justicia para impedir la salida de los magistrados, que finalmente fueron sacados del edificio horas después por la Policía, cuya intervención ordenó el propio presidente.

"Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país", afirmó el mandatario en X.